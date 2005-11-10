Lautaro ancora ai box ma manda un messaggio ai tifosi dell'Inter: "Mi mancate tantissimo"

In casa Inter prosegue il lavoro di recupero di capitan Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è ai box da dopo la gara di Champions League contro il Club Brugge, dove realizzò una doppietta prima di rimediare un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

A chiarire i tempi è fu il tecnico Cristian Chivu alla vigilia della trasferta di Bologna, nella quale rivelò che Lautaro Martinez non sarebbe tornato a disposizione prima della fine della prossima pausa di novembre. Un assenza non da poco per i nerazzurri, costretti a rinunciare al proprio capitano per diverse gare tra cui il Derby contro il Milan in programma sabato 31 ottobre.

Nel frattempo, a due giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, Lautaro è tornato a 'parlare' attraverso i suoi social. L'attaccante ha postato su Instagram una foto di sé stesso in campo accompagnata dal messaggio in cui si è rivolto direttamente ai suoi tifosi: "Mi mancate tantissimo".