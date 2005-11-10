Ravenna, Mandorlini: “Basta polemiche. La Vis sarà un esame importante”

Il Ravenna vuole ripartire immediatamente. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, la formazione giallorossa è attesa dalla trasferta sul campo della Vis Pesaro, valida per l'11ª giornata del Girone B di Serie C. Alla vigilia della sfida, l'allenatore Andrea Mandorlini invita a voltare pagina, lasciandosi alle spalle le polemiche legate all'ultimo turno e concentrando tutte le energie sulla prossima partita. L'obiettivo è riprendere la marcia, senza perdere di vista le ambizioni di una squadra costruita per competere ai vertici.

Mandorlini archivia le polemiche dopo lo Spezia

Il tecnico ravennate torna sulla sconfitta per 0-1 contro i liguri, una partita condizionata anche dall'espulsione di Da Pozzo, ma preferisce non alimentare ulteriormente le discussioni sugli episodi arbitrali. Il rammarico resta, soprattutto per una prestazione che, secondo Mandorlini, avrebbe meritato un risultato diverso. "È stata una partita tra due squadre forti e ci sono stati errori arbitrali che abbiamo pagato noi. Resta il rammarico di avere giocato alla pari ma di avere chiuso la partita con un risultato negativo che non meritavamo", ha spiegato l'allenatore.

Adesso, però, è il momento di guardare avanti. "Sarebbe stato bello giocare alla pari, ma adesso chiudiamo il discorso perché è giusto guardare avanti. In settimana abbiamo parlato tra noi, comunque domenica la squadra ha sicuramente messo tante energie. Testa a Pesaro, che sarà un esame importante al quale ne seguiranno altri 27", ha aggiunto Mandorlini.

Vis Pesaro, l'incognita Aglietti

La trasferta marchigiana presenta difficoltà differenti rispetto all'ultimo impegno. La Vis Pesaro ha cambiato guida tecnica, affidandosi ad Alfredo Aglietti, e questo rende meno semplice preparare la partita dal punto di vista tattico. Il Ravenna dovrà quindi adattarsi alle possibili novità dell'avversario, mantenendo al centro la propria identità di gioco. "Ogni partita fa storia a sé, quella di Piancastagnaio l'abbiamo sbagliata e pagata sulla nostra pelle. Contro la Vis, che ha cambiato allenatore prendendo Aglietti, che è bravo e conosco bene, sarà sicuramente una partita difficile, però dobbiamo riprendere ugualmente la nostra marcia - ha dichiarato il tecnico -. Di Pesaro non abbiamo tante conoscenze tattiche per il recente cambio dell'allenatore, da parte nostra dico che credo in questa rosa e tocca a me trovare il giusto equilibrio in ogni occasione, compresa questa".