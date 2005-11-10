Livorno, Lucarelli: "Dovremo sudare per portare via punti dal 'Riviera delle Palme'

Alla vigilia di Sambenedettese-Livorno, in programma sabato 24 ottobre alle 14:30 per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C, Cristiano Lucarelli ha presentato la sfida con grande rispetto per l’avversario. Gli amaranto arrivano a San Benedetto del Tronto con 16 punti, mentre la Sambenedettese è 18ª a quota 7. Il tecnico ha però avvertito: “Sono una squadra molto forte - si legge su Amaranta.it -. La classifica li penalizza e non rende merito alla qualità della squadra e al blasone del club. Ci sono tutti i presupposti per esserci una bellissima gara di calcio e noi dovremo sudare per portare via dei punti".

L’atteggiamento del Livorno

Lucarelli ha difeso il rendimento dei suoi: “Credo che la squadra dal punto di vista dell’atteggiamento e della prestazione non abbia mai tradito. A volte siamo riusciti ad ottenere un risultato positivo altre volte purtroppo no. Però, come ci chiedono i nostri tifosi, la cosa importante è mettere il massimo impegno in campo e giocare ogni partita provando a vincerla".

Emergenza infortuni

La situazione migliora, ma le assenze non mancano: “Peralta sarà tra i convocati. Gentile e Arrigoni li valuteremo nelle prossime ore per capire come stanno e se hanno recuperato a pieno. Di Carmine e Regazzetti invece saranno sicuramente assenti".

Dubbi in difesa e palle inattive

Gli stop in retroguardia aprono scenari alternativi: “Per la difesa abbiamo varie possibilità. Anche Mawete lo scorso anno ha fatto il quarto di difesa quindi non è da escludere per quel ruolo. Nelle prime gare ci ha dato una mano davanti, ma è un giocatore in fiducia e credo che nel caso possa fare anche quel ruolo. Per questa gara in difesa dovremo anche tenere conto dei piazzati: loro ci danno qualche centimetro, dovremo stare attenti anche da questo punto di vista".

Il pensiero allo Spezia

Sulla Coppa Italia contro lo Spezia, in programma mercoledì prossimo, Lucarelli ha chiuso così: “L’unica partita che conta adesso è quella di sabato. Dopo la partita di San Benedetto penseremo allo Spezia. Abbiamo la necessità di affrontare una gara alla volta”.