Serie B, 8ª giornata: Empoli-Vicenza 0-2. Quarta sconfitta nelle ultime 5 per i toscani
Luca Bargellini
Vittoria esterna del Vicenza di Fabio Gallo. Al 'Castellani' il LaneRossi si è imposto per 2-0 sui padroni di casa dell'Empoli grazie alle reti di Rauti al 20' e di Pellizzari all'85'. Per la formazione di Matteo Andreoletti da segnalare il rosso a Curto al 55' e la rete annullata a Cauz sette minuti più tardi. Toscani in crisi nera con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 settembre 2026
Ore 15.00 - Avellino-Padova
Ore 15.00 - Cremonese-Juve Stabia
Ore 15.00 - Modena-Cesena
Ore 15.00 - Sudtirol-Sampdoria
Ore 15.00 - Virtus Entella-Mantova
Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Avellino 11
Benevento 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7*
Padova 7
Cremonese 6
Juve Stabia 5°
Catanzaro 4
Sampdoria 4
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva