Milan al lavoro a Milanello: Gabbia a parte anche oggi. Il programma dei prossimi giorni

Allenamento mattutino per il Milan, ovviamente privo dei nazionali impegnati in giro per il mondo. A Milanello, Matteo Gabbia, che sta recuperando dopo l'operazione di inizio marzo per un'ernia inguinale, ha lavorato anche oggi a parte, mentre non era presente Rafael Leao.

L'attaccante, ricordiamo, è volato in Portogallo per sottoporsi a dei controlli fisici dopo il riacutizzarsi del dolore all'adduttore e proseguirà lì il suo recupero prima di tornare a Milano la prossima settimana. Gli altri giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri - si legge su milannews.it - hanno lavorato sul campo e hanno svolto esercitazioni e tiri in porta. Il Milan si allenerà anche domani e poi i giocatori avranno tre giorni di riposo. La ripresa dei lavori è prevista per mercoledì 1 aprile.