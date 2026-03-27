Il recupero di Gabbia, l'infortunio di Hien, la fasciatura di Hermoso: le top news delle 18

Atalanta in ansia per le condizioni di Isak Hien, uscito dolorante dalla sfida dei playoff per i Mondiali tra la sua Svezia e l’Ucraina. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore centrale nella giornata odierna hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Hien rimarrà comunque a disposizione della sua nazionale, che martedì alle 20.45 sarà impegnata con la Polonia nella finale per l’accesso ai Mondiali.

Allenamento differenziato per Matteo Gabbia oggi a Milanello. Il difensore sta recuperando dopo l'operazione di inizio marzo per un'ernia inguinale e ha svolto una seduta di lavoro specifica. Era assente invece Rafael Leao, che è volato in Portogallo per sottoporsi a dei controlli fisici dopo il riacutizzarsi del dolore all'adduttore e proseguirà lì il suo recupero prima di tornare a Milano la prossima settimana. Gli altri giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri hanno lavorato sul campo e hanno svolto esercitazioni e tiri in porta. Novità in casa Juventus per quel che riguarda l'allenamento odierno diretto da Luciano Spalletti. Questa mattina infatti alla Continassa si è visto anche Emil Holm, terzino reduce dalla lesione al soleo destro rimediata nella sfida contro l'Inter dello scorso 14 febbraio. L'ex Bologna ha lavorato parzialmente in gruppo, avvicinando così il momento del suo rientro effettivo.

In attesa del rientro dei vari nazionali, la Roma continua infine il suo lavoro a Trigoria. Matias Soulé ha continuato il suo lavoro in gruppo, mentre Mario Hermoso ha lavorato con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro. Aggregati anche i seguenti calciatori della formazione Primavera: Seck, Della Rocca, Panico, Zinni, Bah e Arduini.