Parma, approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025: i numeri sorridono
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso nota l'approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: "In data 26 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione del Club ha esaminato ed approvato il progetto di Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Il bilancio evidenzia un risultato ante imposte positivo pari a € 0,17 milioni, una perdita consolidata di esercizio pari a € 1,4 milioni (in significativo miglioramento rispetto alla perdita di € 63,3 milioni registrata al 31 dicembre 2024) ed un patrimonio netto consolidato positivo, pari a € 31,1 milioni.
L’andamento economico dell’esercizio mostra un sostanziale miglioramento rispetto al Bilancio al 31/12/2024. Il Consiglio ha registrato positivamente il risultato di esercizio e ringrazia la proprietà per il costante impegno che rende possibile l’attuazione dei piani societari. L’intero fascicolo di Bilancio verrà pubblicato dopo l’approvazione formale dell’imminente Assemblea dei Soci".
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.