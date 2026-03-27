DASPO al tifoso che sputò a Carriero nel corso di Crotone-Salernitana

Le indagini condotte dalla Digos della Questura di Crotone hanno portato all’individuazione del responsabile degli episodi avvenuti nel finale della sfida tra Crotone e Salernitana. Si tratta di un tifoso rossoblù di 27 anni, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di DASPO.

Come precisato in una nota delle Forze dell’Ordine, “durante le concitate fasi finali della gara, un calciatore della squadra ospite, il centrocampista Giuseppe Carriero, nei pressi della panchina, è stato colpito da uno sputo proveniente dalla tribuna, situata a pochi metri dal terreno di gioco”. Nell’immediato non era stato possibile risalire all’autore del gesto, complice l’elevata presenza di spettatori, ma le successive indagini hanno consentito di identificarlo.