Parma, Suzuki: "Felice di essere rientrato, ora la prima partita con il Giappone dopo 5 mesi"

Dal ritiro del Giappone, il portiere del Parma Zion Suzuki ha parlato delle sfide che attendono i Samurai Blu in questa pausa per le Nazionali. I nipponici affronteranno Scozia e Inghilterra, per prepararsi al meglio alla Coppa del Mondo di quest'estate: "Questa sarà la mia prima partita in Nazionale dopo cinque mesi e credo che queste due sfide prima dei Mondiali saranno estremamente importanti. Pur essendo concentrati sull'ottenere un buon risultato, vogliamo anche rafforzare il nostro spirito di squadra".

Sulla propria condizione e l'intervento ha detto: "Ho ascoltato le opinioni di molte persone e ho ricevuto il sostegno di tanti altri, il che mi ha permesso di sottopormi all'intervento chirurgico e alla riabilitazione e di tornare in campo. In questo senso, sono molto felice di essere tornato e farò del mio meglio in campo per dimostrare a chi mi ha sostenuto che sono in ottima forma dopo il mio rientro".

Sulle prossime gare ha aggiunto: "Entrambe le squadre che affronteremo sono forti, ma credo che abbiano caratteristiche diverse. Contro la Scozia, mi aspetto che si affidino maggiormente ai lanci lunghi e ai cross, il che renderà le doti difensive del portiere estremamente importanti. L'Inghilterra ha molti giocatori individualmente forti, quindi la difesa di squadra sarà fondamentale. D'altra parte, quando avremo il possesso palla in attacco, credo che avremo molte opportunità di provare cose nuove, quindi vogliamo provarci come squadra, puntando anche al risultato".