Monza, tegola dalle Nazionali per Bianco: Agustin Alvarez fuori per almeno un mese
Brutte notizie per il Monza di Paolo Bianco. Gli esami clinici effettuati sull'attaccante uruguaiano Agustin Alvarez, si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale destro.
Alvarez, che in questa stagione ha già messo a segno tre gol all’attivo, si è infortunato durante l'amichevole giocata con l'Uruguay contro la Repubblica Dominicana.
Per l'attaccante si profila uno stop di 30-40 giorni, un'assenza pesante per il reparto offensivo del Monza in un momento cruciale della stagione.
