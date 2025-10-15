Juventus, c'è vita oltre Milinkovic-Savic: l'ultima idea per il centrocampo è Gustavo Sá

L'ultima idea della Juventus per il centrocampo è Gustavo Sa, classe 2004 che è ormai il leader del Famalicao. Una sua peculiarità è la capacità di ricoprire due ruoli, ovvero quello di trequartista e quello di play in un reparto composto da due giocatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Miguel Ribeiro ha annunciato di aver messo in preventivo il suo addio nelle prossime due sessioni di mercato.

I bianconeri hanno spedito degli emissari a Vila Nova per osservarlo da vicino, ma su di lui c'è anche l'interesse da parte del Manchester City di Guardiola. Servono giusto 15 milioni di euro per strapparlo ai lusitani, prezzo alla portata per la Vecchia Signora, qualora il Famalicao dovesse accettare la formula del prestito con diritto di riscatto.

La priorità però resta Sergej Milinkovic-Savic, che percepisce 20 milioni di euro annui a Riyad. Se ne accettasse 4-5 per 3 anni potrebbe essere fattibile un suo ritorno. L'alternativa è Remo Freuler, su cui è vigile pure la Roma e per il quale potrebbe bastare un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Per il mercato però mancano ancora 2 mesi e mezzo e nel frattempo Tudor deve rinunciare a Bremer, che si è operato ieri al menisco.