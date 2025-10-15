Lautaro on fire, doppietta con l'Argentina. Lucumi 90', ahi Pulisic con gli USA: tutti i risultati

L'Argentina non ha lasciato scampo a Porto Rico nell'amichevole disputata nella notte italiana. Larga la vittoria, per 6-0 a Miami, nella seconda partita prevista nel mese di ottobre: il ritorno di Leo Messi (assente contro il Venezuela), ha indosso il CT Scaloni a lanciare dal primo minuto il Flaco Lopez, mentre nella ripresa ha inserito l'interista Lautaro Martinez e Nico Paz del Como tra gli altri. Proprio il Toro ha rifilato una doppietta nell'arco di 5 minuti, mentre l'ex Juve Nico Gonzalez due assist. La Pulga si è limitata a sfornare due passaggi chiave per contribuire alla vittoria finale.

Finisce con un pari a reti bianche invece il confronto amichevole tra Canada e Colombia: Jonathan David (Juve) fisso in campo 90 minuti e a secco, insieme al centrocampista del Sassuolo Kone (uscito all'84'), con l'ex Inter Buchanan reduce da una prestazione positiva e levato al 71'. Lato Cafeteros, invece, Lucumi (Bologna) è rimasto in campo per tutta la durata del match.

Gli Stati Uniti passano contro l'Australia (2-1), ma il CT Pochettino porta brutte notizie a Max Allegri per l'infortunio di Christian Pulisic (uscito al 31'): una doppietta di Wright decide il match, lo juventino McKennie dura 77 minuti mentre l'ex Weah - ora all'OM - poco più di un'ora. Chiude il pari tra Messico ed Ecuador, titolare e mai tolto dal campo Johan Vasquez del Genoa in difesa, ha affrontato Yeboah (Venezia) uscito poi nel finale.

I risultati di stanotte

Porto Rico - Argentina 0-6

Canada - Colombia 0-0

USA - Australia 2-1

Messico - Ecuador 1-1