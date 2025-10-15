Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"

La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"TUTTO mercato WEB
Galo Capomaggio
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 07:10Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 9^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:
Foggia-Crotone 0-3
Giugliano-Catania 0-3
Picerno-Casertana 0-2
Monopoli-Salernitana 0-1
Casarano-Audace Cerignola 3-0
Cavese-Trapani 0-1
Cosenza-Atalanta U23 1-2
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
Benevento-Team Altamura 4-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Mastrantonio (Latina): classica partita da 0-0 senza grosse emozioni, di quelle che si può sbloccare soltanto su un episodio. Il pallone buono capita sui piedi di D'Auria che, dal dischetto, prova a portare in vantaggio il Potenza: lui è bravissimo a scegliere l'angolo giusto e a respingere d'istinto.
Solcia (Sorrento): si dirà che battere il Siracusa sia semplice, vista la classifica dei siciliani e la qualità dell'organico a disposizione del volenteroso Turati. Tuttavia i campani arrivavano a questa trasferta con qualche defezione e hanno trovato anche un ambiente molto caldo. Alla fine il risultato premia i ragazzi di Conte e lui è stato tra gli artefici del successo con una prova di grande spessore nel pacchetto arretrato.
Berra (Crotone): il suo è un gol da fantasista e non da difensore, visto che si coordina benissimo e ammutolisce uno Zaccheria semi-deserto con una sforbiciata che vale lo 0-2 e che manda definitivamente nel pallone un Foggia ora costretto a guardarsi seriamente alle spalle.
Anastasio (Salernitana): tornato titolare a distanza di due settimane, stavolta come braccetto, il difensore granata ha risposto presente sfoderando una prova contraddistinta da senso della posizione e intelligenza tattica. A inizio ripresa ottimo intervento in chiusura su Fall lanciato a rete.
Casasola (Catania): tanti addetti ai lavori lo hanno etichettato come il miglior esterno destro della categoria e, ad oggi, la media voto sta dando ragione a chi lo ha strappato alla Salernitana con un'offerta importante dal punto di vista contrattuale. Condizione fisica eccellente, quando spinge sulla fascia è un pendolino inarrestabile che sforna cross a ripetizione per le punte.
Prisco (Benevento): in una squadra ricca di talento e con un reparto offensivo da far invidia anche a club di categoria superiore si rischia colpevolmente di dimenticare un centrocampista che, nonostante la giovane età, sta dando un grosso contributo e che cresce di gara in gara anche grazie alla sapiente mano di un tecnico esperto come Auteri. Sempre a testa alta e mai superficiale palla al piede.
Capomaggio (Salernitana): contro la Cavese non era stato particolarmente convincente, una settimana dopo è lui il trascinatore di una Salernitana che mantiene con merito il primo posto anche grazie al successo di misura sul campo del Monopoli. Il suo gol è bellissimo: doppio dribbling, avversari a terra e pallone all'angolino.
Simonetto (Atalanta23): Cissè e Camarà confezionano un'azione perfetta e di altissima qualità, lui sbuca alle spalle dei centrali difensivi di casa e la mette alle spalle del portiere consentendo ai nerazzurri di conquistare il primo successo in campo esterno e di dare un calcio alla crisi. Colpaccio che potrebbe cambiare la stagione e sbloccare mentalmente un gruppo molto giovane e che non si aspettava di trovarsi così in basso dopo dieci giornate.
Murano (Crotone): Di Pasquale lancia, Gomez gioca di sponda e l'attaccante rossoblu disegna una traiettoria beffarda dalla distanza sorprendendo Borbei che era leggermente fuori posizione. Giocata coraggiosa e di grande qualità da parte di un calciatore sempre più centrale nel progetto tecnico-tattico di mister Longo.
Chiricò (Casarano): parte dalla fascia, salta l'uomo, si accentra e la mette all'incrocio con un giro a giro alla Insigne. Il pezzo tipico del suo repertorio mette ko anche un Cerignola che nulla ha potuto a cospetto di una squadra costruita con criterio dalla società e dalla dirigenza e che può essere definita una sorpresa solo per chi non ha letto i nomi che compongono l'organico. O credete che si prende Chiricò semplicemente per salvarsi?
Bentivegna (Casertana): mister De Luca ricorderà a lungo il suo nome, visto che la sua doppietta lo condanna all'esonero. I falchetti si stanno consolidando in zona playoff e il colpaccio a Picerno nasce da una prestazione praticamente perfetta. Lui è finalizzatore di una pregevole manovra corale, con due reti in meno di mezz'ora.
Domenico Toscano (Catania): in un calcio che parla tanto di programmazione salvo poi esonerare gli allenatori alle prime difficoltà, la società rossoblu ha dato un segnale rinnovandogli il contratto nel periodo forse più complicato dell'intera gestione. Lo 0-3 a Giugliano è frutto di una prestazione praticamente perfetta. E ora il big match con la capolista Salernitana.

Articoli correlati
Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo... Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo di B
Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva" Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva"
Salernitana, altra rimonta e aggancio in vetta. La straordinaria risposta dei tifosi... Salernitana, altra rimonta e aggancio in vetta. La straordinaria risposta dei tifosi
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo" Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"
La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera
La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault
Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"... TMW RadioCaravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe... Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno... Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione... Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione di 5 punti
Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio... TMW RadioCaravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
3 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
4 L'Italia di Gattuso per ora conosce solo vittorie: 3-0 a Israele, 2° posto matematico
5 Baldini, l'Italia U21 va fortissimo. Doppietta Camarda: "Non ascolto neppure i complimenti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.1 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.3 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.4 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.5 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
Immagine top news n.6 Mkhitaryan: "Ancora presto per dire se l'Inter è più forte dell'anno scorso". E parla di Inzaghi
Immagine top news n.7 Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio del Milan racconta di una necessità a cui non si deve più sfuggire
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 La visione di NEOM in Arabia Saudita e un mercato da sogno. Il prossimo è Icardi
Immagine news Serie A n.4 Chivu aspetta i nazionali, Mkhitaryan avvisa: “Roma e Napoli? Un esame”
Immagine news Serie A n.5 Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, la squadra 2019-2020 (con Ilicic-Gomez-Zapata) era da Scudetto?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"
Immagine news Serie B n.3 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.4 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Immagine news Serie B n.6 Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault
Immagine news Serie C n.4 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?