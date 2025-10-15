Lo stop nel momento migliore: Pafundi alza bandiera bianca. E Donati deve rivedere i piani

Nel momento migliore, quando sembrava ormai pronto a spiccare il volo e mostrare quel talento indubbio che tutti gli addetti ai lavori gli riconoscevano, per il fantasista Simone Pafundi arriva uno stop che rischia di farlo ripartire da capo. Il calciatore ha infatti lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale Under 21 per un risentimento muscolare che gli costerà circa un mese di stop. Gli esami a cui si è sottoposto il classe 2006 infatti hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra che secondo le prime stime lo costringerà ad almeno quattro settimane di stop.

Un brutto colpo per lui, ma anche per la squadra di Massimo Donati che dovrà rinunciare a un giocatore su cui aveva puntato dandogli continuità, titolare nelle ultime tre gare, venendo ripagato da prestazioni in crescendo che avevano portato Pafundi a mettere a segno il suo primo gol da professionista in Italia – dopo quello nella parentesi elvetica con il Losanna – e con la maglia blucerchiata addosso.

Il tecnico dei liguri dovrà dunque trovare una nuova spalla per l’altro azzurrino Luigi Cherubini sulla trequarti alle spalle della prima punta – Coda o Cuni che sia – con l’esperto Antonin Barak che sembra ormai sulla via del completo recupero che appare il favorito per sostituire Pafundi in attesa dei recuperi di Estanis Pedrola, che ieri ha svolto lavoro differenziato, e Leonardo Benedetti, che ieri ha effettuato terapie, con anche lo scozzese Liam Henderson in lizza per una maglia.