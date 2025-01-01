Como, senti Scaloni: "Nico Paz importante per l'Argentina, potrà convivere con Mastantuono"

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, non si ferma ad ammirare solamente il presente. Il futuro dell'Albiceleste è luminoso, perché Nico Paz e Franco Mastantuono saranno “importanti”, come ha spiegato il CT in conferenza stampa in seguito al 6-0 rifilato al Porto Rico questa notte al Chase Stadium di Miami.

Il giovane centrocampista del Real Madrid è stato escluso per un sovraccarico muscolare, mentre il '10' del Como ha giocato 123 minuti nelle due amichevoli vincenti tra Venezuela e appunto Porto Rico. Con tanto di maglia da titolare nella prima sfida di ottobre. "Sono giocatori importanti per noi. Entrambi sono mancini, giocano in una posizione simile anche se hanno caratteristiche diverse. Continuiamo a provare", ha dichiarato Scaloni. "Sono giovani che oggi forse non trovano spazio nella formazione titolare, ma l’idea è quella di dargli minuti. Sicuramente in futuro potranno convivere (in campo, ndr)”. Parole che renderanno orgoglioso il club lombardo e Cesc Fabregas, anche se l'ombra del Real incombe in continuazione a proposito del futuro di Nico Paz.

In seguito l'allenatore dell'Argentina è stato interrogato su Lionel Messi, in tribuna contro il Venezuela, in campo nel weekend con l’Inter Miami e stanotte da due assist nella goleada contro Porto Rico: "Ieri gli ho chiesto se se la sentiva di giocare e mi ha detto di sì. Per noi è sempre una gioia. Si è allenato con noi la scorsa settimana, abbiamo deciso di non utilizzarlo contro il Venezuela. Ha potuto giocare questa partita. Sia lui che Rodrigo si sono sentiti a casa".