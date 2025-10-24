Milan, Allegri: "Dispiace per il risultato finale, ma questa gara ci porterà dei vantaggi"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Pisa: "Sui calci piazzati sapevamo che loro sono molto forti e abbiamo preparato delle soluzioni diverse. Dispiace per il risultato, ci tenevamo a vincere però questa partita ci porterà dei vantaggi soprattutto perché l'abbiamo recuperata. Certi tipi di partite e certi momenti vanno gestiti e giocati in modo diverso".

Cosa è successo a inizio secondo tempo?

"I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d'ora contro la Fiorentina e dobbiamo migliorare su questo. Dopo l'1-0 dovevamo fare il 2-0 con più cattiveria, perché sembrava tutto troppo facile. Intanto ci cominciavamo ad allungare, poi una volta volta che fai il pareggio hai cinque minuti che sono tanti e indipendentemente dall'occasione di Saelemaekers non puoi prendere un contropiede come quello con Pavlovic che va a salvare una palla nel corpo a corpo. In quei momenti lì il 2-2 lo devi garantire. Poi se fai il 3-2 bene, altrimenti non puoi più rischiare e invece su queste robe stasera siamo stati meno bravi. Lo prendiamo come stimolo, per migliorare queste situazioni".

Come giudica la prestazione di Leao?

"Rafa stasera ha fatto una bella partita, più sta nel vivo del gioco e meglio è, anche quando è entrato Nkunku hanno fatto molto bene così come quando c'era Gimenez nel primo tempo. Nella fase di non possesso eravamo un po' lunghi, nel secondo almeno eravamo compatti. Poi il rigore ha picchiato sulla mano, su un tiro innocuo, però su quello dobbiamo lavorare".

C'è un problema di attenzione?

"No, è un percorso di crescita di tanti giocatori con poche partite e giocano per la prima volta nel Milan e non è assolutamente semplice. Stasera Bartesaghi si è confermato, De Winter ha fatto una buona partita e Athekame sta crescendo. Sono giocatori con poca esperienza a livello internazionale, a livello di Milan non è facile e quindi bisogna prendere sempre il buono perché comunque hanno delle qualità".

Occasione persa?

"Ma no, quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i due punti persi, ma alla fine dell'anno anche questo punto sarà molto importante".