Live TMW Milan, Allegri: "I ragazzi sono stati bravi, sabato con la Lazio è importante"

Il Milan vince il derby e aggancia il Napoli al secondo posto in classifica. I rossoneri portano a casa tre punti pesantissimi grazie alla rete di Pulisic, ma l'eroe della serata rossonera è Mike Maignan che ha anche sventato il calcio di rigore del possibile pareggio ipnotizzando Clahanoglu. Tra poco l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza.

Qual è il suo giudizio?

"Ho ringraziato i ragazzi, hanno vinto il derby regalando una bella vittoria a tutti. L'altra faccia della medaglia è il riposo perché sabato c'è una partita importante contro la lazio. Ci vuole equilibrio perché bisogna migliorare tante cose, nel primo quarto d'ora eravamo un po' timorosi. Dovevamo fare meglio in tre o quattro situazioni aprendo il gioco. Bisogna anche migliorare la condizione".

Il 7 luglio si apsettava di essere a questo punto?

"In una grande squadra bisogna avere ambizione. Vedremo come riusciremo a girare e bisogna dare continuità ai risultati".

Come si migliora con le piccole?

"Si deve migliorare avendo rispetto anche con le piccole. Quando si rientra in campo non si devono subire così tante situazioni da gol da fallo laterale come successo con il Parma".

Si allena la sofferenza?

"Non è questione di sofferenza ma bisogna essere sempre aggressivi. Quando non abbiamo la palla non si deve subire gol. Vincere il derby è una bella soddisfazione e ci consente di rimanere nelle prime quattro".