Zaniolo dovrà operarsi, l'annuncio: "Nell'allenamento pre-Torino piccolo fastidio al ginocchio"
TUTTO mercato WEB
Nicolò Zaniolo dovrà tornare sotto i ferri. L'ha annunciato lo stesso attaccante dell'Udinese sui propri canali social. Questo il suo ultimo post su Instagram:
"Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane . Forza Udinese".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile