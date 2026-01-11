Mantova-Palermo, le formazioni ufficiali: Bardi subito titolare contro il suo passato
Arrivano le formazioni ufficiali di Mantova-Palermo, match delle ore 15 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Virgiliani che iniziano l'anno con l'esordio da titolare per l'ex di turno Francesco Bardi fra i pali, mentre a centrocampo ritrovano la maglia Bani e Trimboli.
Rosanero che, invece, rispetto all'ultimo match del 2025 cambia in tutti i reparti: in difesa torna Bani, mentre a centrocampo c'è Pierozzi sull'out di destra. Sulla trequarti invece trova spazio Vasic e non Le Douaron.
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Maggioni, Castellini, Cella; Bani, Trimboli, Weiser, Fiori; Falletti, Ruocco; Mancuso. Allenatore:
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.