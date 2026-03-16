Nervosismo Leao, Allegri minimizza: "Naturale quando la posta in palio è alta"
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Stanno facendo discutere le immagini di Rafael Leao intento a discutere prima con Mike Maignan, poi con Massimiliano Allegri e tutta la panchina del Milan al momento del cambio contro la Lazio. Il portoghese ha mostrato un linguaggio del corpo inequivocabile, con eccessivi segni di protesta per il cambio ordinato dal tecnico.
Al temine del match, lo stesso Allegri ha però voluto minimizzare l’accaduto: “In alcune situazioni poteva essere servito meglio ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta”, le sue parole.
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