Sarri risponde con ironia a una domanda sul Flaminio: "Vedendo le tempistiche, sarà dura essere vivo"

Una serata praticamente perfetta quella vissuta dalla Lazio, che davanti ai propri tifosi non sbaglia e conquista una vittoria importante contro il Milan grazie alla rete decisiva di Isaksen. In un Olimpico gremito, la squadra di Maurizio Sarri ha saputo sfruttare al meglio il sostegno del pubblico, portando a casa tre punti pesanti e regalando una notte speciale al popolo biancoceleste.

Al termine della gara, durante la conferenza stampa, il tecnico laziale si è lasciato andare anche a un momento di ironia che ha strappato il sorriso ai presenti in sala. A una domanda sul possibile futuro dello Stadio Flaminio, e sull’idea di intitolarlo a Tommaso Maestrelli con la Lazio pronta a disputare lì la prima partita, Sarri ha risposto con una battuta.

"Vedendo i tempi di lavorazione del Flaminio, sarà dura essere vivo (ride, ndr.). Non penso di potercela fare. Se sono vivo, vorrei essere invitato". Una risposta scherzosa che ha chiuso la serata con leggerezza, dopo una partita che ha riportato entusiasmo e applausi all’Olimpico.

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