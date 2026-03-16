Inter, per Thuram si aspetta un'offertona dall'Arabia. Esposito l'ha reso più sacrificabile

Sono settimane difficili per Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, rimasto a secco anche nell'ultima gara. Si torna a parlare di mercato per lui, che in quest'annata ha faticato molto a ripetere i numeri strepitosi dell'annata passata. La crescita esponenziale di Esposito, fa sapere oggi Tuttosport, rende certamente più sacrificabile il francese.

La Saudi League in pressing sul francese, che ha altri due anni di contratto

Nel contratto che lo lega all’Inter fino al 30 giugno 2028 è presente una clausola rescissoria da 85 milioni ma risulta pressoché impensabile che possa arrivare un club disposto a versare quella cifra per l’attaccante: servirà sedersi ad un tavolo per una eventuale cessione del giocatore. Il quotidiano torinese riporta indiscrezioni su un’offertona in arrivo (c’è addirittura chi sostiene che sia già arrivata) dalla Saudi League per l’attaccante che il 6 agosto compirà 29 anni e presto dovrà pensare a firmare l’ultimo contratto importante della carriera.

Chivu pensa al campo e attende che si riformi la Thula

Al momento il mercato non è al centro dei pensieri di Chivu, cui interessa che si riformi al più presto la “Supercoppia” con Lautaro. La cancellazione della “Finalissima” tra Argentina e Spagna è già un’ottima notizia per l’allenatore, adesso toccherà al campo dare le altre.