Zazzaroni torna su Inter-Atalanta: "Gol del pareggio irregolare per dinamica e rigore evidente"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica il suo editoriale odierno agli episodi alle polemiche dell'Inter per l'arbitraggio di Manganiello nel match pareggiato con l'Atalanta. Questo un estratto della sua analisi: "La mia l’ho detta subito su Instagram: gol del pareggio irregolare per dinamica; rigore evidente. Non vi dico le offese ricevute, pari per numero ai miei chissenefotte: dare dell’interista a un bolognese doc è peraltro considerata pratica illegale".

Poi, un commento sulla reazione pacata di Marotta: "Dai suoi, Marotta ha preteso il silenzio in pubblico. Quello che avevano da dire al Manganiello di turno è rimbalzato negli spogliatoi di San Siro. Marotta conosce gli equilibri e la permalosità degli arbitri, il mondo e noi. Ha voluto dimostrare che lui, loro non fanno come la Juve dopo il caso Kalulu: nessun interista ha dato in escandescenze in favore di telecamere e smartphone. Forte del vantaggio in classifica, ha inteso celebrare così la fine della sua evocatissima League. È stato furbo, sé stesso. Si è mostrato vittima, mai beneficiato".

Infine Zazzaroni ha parlato della classe arbitrale attuale, definendola "modesta principalmente perché, pur di rimanere dentro al sistema, si adegua ai vari indirizzi “suggeriti” da AIA (decapitata), Can A e B, Settore Tecnico Arbitrale, presidenza federale, generando una confusione intollerabile".