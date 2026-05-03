Live TMW Milan, Allegri: "La partita più brutta dell'anno. Stiamo facendo un brutto girone di ritorno"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.03 - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, interviene in conferenza stampa per commentare il match di oggi contro il Sassuolo, andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la 35esima giornata. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

17.34 - Inizia la conferenza.

Questa squadra ha la maturità per la Champions?

"La maturità lo vedremo, se raggiungeremo la Champions avremo fatto un buon lavoro altrimenti rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi. Oggi è stata una partita storta, brutta. Abbiamo preso gol dopo 4 minuti, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo preso gol subito nel secondo tempo quindi da martedì bisogna riordinare le idee e fare una buona partita con l'Atalanta".

Cosa hai detto alla squadra perché oggi forse avete fatto la più brutta prova del girone di ritorno...

"Oggi è stata la più brutta dell'anno, condizionata dall'essere rimasto in 10. Non ho detto nulla ai giocatori perché dopo una sconfitta del genere non ha senso, da martedì lavoreremo per raggiungere il nostro obiettivo".

Zero tiri in porta oggi, nelle ultime 5 avete segnato poco...

"I dati li conosco abbastanza bene sui gol segnati. Nel girone di ritorno stiamo facendo un brutto girone di ritorno perché abbiamo perso 5 volte su 16 partite e per 6 volte non abbiamo fatto gol. Quello che è fatto non lo possiamo cambiare ma ora dobbiamo pensare all'Atalanta".

Pensate di dare una scossa come qualcosa di clamoroso per dare una sterzata?

"No, dobbiamo essere responsabili del momento. Abbiamo perso dei punti che avevamo di vantaggio ma la matematica dice che servono due vittorie su tre".

È in grado il Milan di vincere una partita ora?

"Bisogna convincersi di questo perché un mese non buono non può buttare 10 mesi di lavoro".

17.38 - Termina la conferenza.