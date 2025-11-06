TMW
Milan, ancora lavoro personalizzato per Rabiot e Gimenez. Non ci saranno a Parma
Arrivano novità dall'allenamento odierno del Milan in vista della prossima partita di Serie A, sabato sera al Tardini. Adrien Rabiot e Santiago Gimenez hanno svolto anche oggi una seduta personalizzata e non saranno a disposizione per la trasferta di Parma.
Tutto regolare, invece, per il resto della rosa, Christian Pulisic compreso, che, nel frattempo, non ha ricevuto la chiamata di Pochettino per le prossime amichevoli degli Usa: durante la sosta, l’americano resterà a Milanello.
