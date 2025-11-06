Rangers-Roma, le formazioni ufficiali: tornano Pellegrini e Dovbyk, a sinistra c'è Tsimikas

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la Roma è chiamata a voltare pagina rituffandosi sull'Europa League. Stasera i giallorossi saranno impegnati in Scozia, ad Ibrox, contro i Rangers. Il sodalizio di Glasgow fin qui ha ottenuto solo sconfitte nella seconda competizione europea, ma anche la formazione di Gian Piero Gasperini è reduce da due k.o. e sono riusciti a collezionare soltanto tre punti in altrettante giornate.

Per questo, ora è il momento di tornare a vincere. E farlo su un campo storico aiuterebbe Pellegrini e compagni a ritrovare anche il morale giusto. Sono note le formazioni ufficiali.

RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk