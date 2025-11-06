Shevchenko: "Amo San Siro. Ma quello di ieri è un passo importante verso il futuro"

Intervistato dalla BBC, Andriy Shevchenko ha ricordato il suo rapporto con San Siro, all’indomani del primo passo verso la sua demolizione, cioè l’acquisto dello stadio Meazza da parte di Inter e Milan: “Giocare a San Siro è una cosa densa di sfide, emozione e storia.

La mia relazione con San Siro - ha continuato il Pallone d’Oro ucraino - è iniziata quando avevo 14 anni e giocai lì un torneo giovanile con la Dinamo Kiev. Appena entrai, provai una sensazione speciale. Amo San Siro. I tifosi rendono lo stadio così speciale. Ma penso che questo sia un passo molto importante per il futuro del Milan e del calcio italiano.

Il design sarà molto importante perché, se rispetti al massimo la tradizione e l’eredità di San Siro e le leggende che ci hanno giocato, non la perderai. Puoi fare qualcosa di davvero positivo, perché nulla dura per sempre”.