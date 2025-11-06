TMW Zauli: "Il Bologna cresce anno dopo anno, può vincere l'Europa League"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Bologna Lamberto Zauli, ha parlato anche della squadra di Vincenzo Italiano, che fra poco più di un'ora scenderà in campo contro il Brann:

Il Bologna può davvero lottare per vincere l’Europa League?

"Io penso di sì. Anno dopo anno il Bologna cresce, si consolida. L’ho visto recentemente a Parma: gioca un calcio europeo, piacevole, offensivo. È una realtà ormai importante del nostro calcio. Ho avuto la fortuna di giocare lì tre anni e so che è una città che vive il calcio con equilibrio e passione. Si è creato un ambiente ideale per fare calcio: società, allenatore, tifosi - tutti stanno remando nella stessa direzione".

In Conference, invece, c’è la Fiorentina, reduce da un inizio di stagione complicato in campionato ma positivo in Europa. Si parla di Paolo Vanoli come possibile successore di Pioli: potrebbe essere l’uomo giusto?

"Da fuori è sempre difficile giudicare. Qualche mese fa Pioli sembrava l’allenatore perfetto, eppure oggi è in difficoltà. Il calcio è così: ti mette davanti a stagioni bellissime o a momenti che sembrano senza via d’uscita, anche per tecnici esperti. Tutti noi amanti del calcio vogliamo vedere la Fiorentina ai vertici: la Conference è importante, ma la priorità deve essere il campionato. Serve ritrovare fiducia e sicurezza per risalire".