Il Cagliari si allena sotto gli occhi di Giulini: cinque a parte, le ultime

A due giorni dalla partita gara di Como, il Cagliari è sceso in campo al CRAI Sport Center, sotto lo sguardo del presidente Giulini, che ha assistito all’allenamento da bordocampo. La squadra, fa sapere il sito ufficiale del club rossoblù, ha svolto inizialmente delle esercitazioni tecniche con torelli e percorsi.

Fabio Pisacane, coadiuvato dal suo staff, ha quindi proposto una serie di lavori tattici e sviluppi in vista del match; ultima parte della sessione dedicata ad una partitella giocata su campo ridotto. Hanno proseguito i lavori personalizzati Ciocci, Deiola, Liteta, Rog e Pintus.

Domani, venerdì 7, nuova seduta in programma al mattino. Al termine l’allenatore rossoblù incontrerà i media per presentare la gara: la conferenza è fissata al CRAI Sport Center per le 12.30.