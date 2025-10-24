Milan, Athekame: "Non possiamo essere felici, meritavamo di vincere questa partita"

Zachary Athekame, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 col Pisa: "Non ho pensato niente sul mio gol, ho tirato e segnato. Ero felice, anche per la squadra. Non abbiamo vinto e non possiamo essere del tutto felici perché meritavamo di farlo".