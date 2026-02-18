Milan-Como, le formazioni ufficiali: Nico Paz fa la punta, Allegri con Nkunku in attacco

Non solo le grandi emozioni della Champions League e del playoff, perché alle ore 20:45 si gioca anche Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A.

Allegri deve fare i conti con qualche assente nel suo Milan, per ultimo il difensore Matteo Gabbia, rimpiazzato da De Winter al centro della linea a tre della retroguardia. Sulla destra ancora Athekame, a sinistra Bartesaghi, davanti il tandem offensivo è composto da Nkunku e Leao. A centrocampo Jashari e Ricci a fianco di Modric, da ricordare come Rabiot sia squalificato.

Fabregas presenta il suo Como con l'attacco leggero, visto che Douvikas ancora non è al top della forma e Morata è squalificato dopo il doppio giallo rimediato domenica scorsa con la Fiorentina. Da capire se lo schema sarà 4-3-3 o con la retroguardia a tre (e a quel punto sarebbe più plausibile un 3-4-2-1), di certo c'è che le sorti dell'attacco, almeno in partenza, saranno affidate ai guizzi di due talenti come Nico Paz e Baturina.

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Odogu, Gabbia, Saelemaekers.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

COMO (3-4-2-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Kempf; Sergi Roberto, Perrone; Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Douvikas, Lahdo, Jesus Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Da Cunha, Addai.

Allenatore: Cesc Fabregas.