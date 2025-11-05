Milan-Como, Scaroni: "Non andiamo a Perth per soldi, ma per rendere internazionale la Serie A"

"Non è che andiamo, ammesso che ci andiamo, a Perth per ragioni economiche”. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della possibile disputa della gara con il Como in Australia, a margine del CdA rossonero di oggi: “L’utile di questa operazione è scarsissimo, di qualche milione, non ci cambia il risultato dell'esercizio. Ci andiamo per internazionalizzare la Serie A.

Se mi chiede qual è il problema numero della Serie A dico che è la vendita dei diritti tv fuori dall'Italia. La Serie A li vende a 200 milioni, la Premier League a 2 miliardi. Come si fa a guadagnare posizioni su questo terreno? Può essere anche fare queste operazioni come andare a giocare a Perth che ha una comunità di italo-asutraliani importanti: pensiamo che possa promuovere il Milan in Australia.

Questa è la ragione, non perché guadagniamo 1 o 2 milioni in più. Ed è questa la ragione perché i nostri colleghi di Serie A hanno dato l'ok".

