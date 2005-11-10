Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 ottobre

NAPOLI, MCTOMINAY A GIUGNO PUO' SALUTARE. ROMA, CONTATTI PER ENDRICK MAI CESSATI. FIORENTINA, PIACE TIAGO GABRIEL MA C'E' DA BATTERE LA CONCORRENZA DEL MILAN

È stato indubbiamente l'uomo Scudetto di due anni fa. Scott McTominay però probabilmente lascerà il Napoli alla fine della prossima stagione, principalmente per due motivi: avrà 30 anni - che compirà comunque l'8 dicembre prossimo - e soprattutto un solo anno di contratto: se non ci dovesse essere un accordo per il rinnovo, attualmente improbabile per le cifre che chiede, ecco che sarà l'ultima estate per iscrivere una plusvalenza. Anche perché la valutazione può essere legittimamente fra i 25 e i 30 milioni, a fronte di un'iscrizione a bilancio da 7,5. Lo stipendio che vorrebbe lo scozzese è intorno agli 8 milioni di euro, come da importanza nelle ultime due stagioni. Per distacco il miglior centrocampista nel computo del biennio, è anche normale chiedere. Così come rifiutare eventuali alzate di capo troppo elevate, proprio come questa. Quindi è improbabile che ci sia un prolungamento, molto di più un ritorno in Premier League. Diversi club hanno chiesto informazioni nell'ultima estate. Dal solito Manchester United - che lo ha lasciato andare troppo facilmente - all'Aston Villa, ma non è scontato che qualche big come il Real Madrid di Mourinho non ci dovesse pensare. Del resto lui stesso ci penserebbe, come confermato nelle ultime interviste.

La Roma aveva chiuso per Endrick, poi però si è messo di mezzo Mourinho, che ha deciso di trattenerlo al Real Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi continuano comunque a mantenere i contatti con i Blancos e proveranno a prenderlo in prestito. Il 14 ottobre le due squadre si sfideranno in Champions e sarà un'ottima occasione per confrontarsi sul tema e parlarne dal vivo.

La Fiorentina ha appena chiuso un ottimo mercato fatto di grandi acquisti ma il lavoro di Paratici e Goretti non si è mai fermato. Dopo un normale punto della situazione sulla squadra, i dirigenti viola si stanno già muovendo per individuare eventuali profili per rafforzare la rosa. Il programma è quadriennale e quindi il piano, dopo un consistente investimento iniziale, è inserire in maniera graduale pedine che possano progressivamente migliorare la squadra. E la Fiorentina non sta lasciando niente di intentato. Per la difesa piace tanto Tiago Gabriel, che già l’anno scorso ha fatto vedere cose importanti con la maglia del Lecce. Nell’ultima estate il Milan si è fatto avanti facendo anche una proposta economica che però i giallorossi non hanno preso in considerazione. Tiago Gabriel dopo la fine del mercato ha anche rinnovato il suo contratto con il Lecce, che lo ha blindato fino al 2031. Un atto dovuto come premio ma anche per tutelarsi di fronte ad alte offerte che con ogni probabilità arriveranno. Per la Fiorentina potrebbe a breve diventare un’ipotesi concreta.

Il Burnley guarda al mercato dei dirigenti e ha messo gli occhi su Diego Lopez. Il direttore sportivo del Genoa è stato sondato dal club inglese, che sta costruendo un progetto ambizioso con l'obiettivo di tornare subito in Premier League dopo la retrocessione della scorsa stagione. Lopez è quindi uno dei profili valutati per l'area sportiva. Come raccontato da Sky Sports UK, il Burnley ha preso informazioni sul direttore sportivo rossoblù, che non ha ancora dato una risposta definitiva. Lopez, infatti, si trova bene al Genoa e crede nel progetto avviato dal club, con Daniele De Rossi in panchina e il resto della dirigenza al lavoro per costruire il futuro. L'interesse inglese rappresenta dunque un'opportunità, ma al momento non c'è una decisione presa da parte del dirigente.

IL GIOIELLINO MORA INCANTA IL MESSICO: IL LIVERPOOL PREPARA 40 MILIONI

Gilberto Mora è diventato il nome di spicco del calcio messicano. Dopo essere diventato il più giovane marcatore nella storia della nazionale azteca grazie alla rete del pareggio nell'1-1 contro la Colombia, il giovane centrocampista del Club Tijuana ha confermato le ottime impressioni già mostrate nel campionato nazionale, scatenando un forte interesse sul mercato internazionale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nel calcio europeo, dove club di Liga e Premier League stanno monitorando da vicino la sua crescita. Secondo le indiscrezioni, il Liverpool è una delle squadre in pole position per il giovane talento messicano. I report indicano che il club inglese sarebbe pronto a preparare un'offerta formale di circa 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro) per assicurarsi le sue prestazioni.