Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno fa"

Nel corso dell'intervista concessa con l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Luka Modric: "Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l’esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da 'wow' solo standogli vicino ti dà qualcosa. In campo gli abbiamo detto 'entra e fai tu'. Se sono stupito? No, lui gioca così da vent’anni. Molti restano al top due anni poi non li vedi più. Altri stanno in alto per vent’anni e sono i veri campioni anche se non vincono il Pallone d’oro: uno ce l’ha di fronte.

Rabiot? Doveva venire un anno fa, ci avevamo provato ma voleva giocare in Francia. Chi può essere la sorpresa? Pavlovic può crescere ancora. Gimenez appena si sblocca farà un sacco di gol. Jashari è un top. E anche Ricci crescerà: la squadra è un giusto mix di presente e prospettive.

Il suo primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. In quel Milan erano tutti campioni, la cosa difficile era mandarli in panchina. Lui era molto bravo a gestire. Adesso è diverso, ci sono meno ego da fuoriclasse. E Allegri ha fatto il suo percorso, ha già vinto tanto, sa come si fa".