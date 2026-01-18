Live TMW Milan, Jashari: "Infortunio uno shock. La trattativa era stata pure lunga..."

Ardon Jashari, centrocampista rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Come ti senti?

"Innanzitutto, penso che la cosa più importante sia stata vincere".

Che ruolo preferisci?

"Io posso giocare numero 6, anche numero 8, ma questa è una decisione del mister. Ma io sono felice per ogni minuto e sono veramente orgoglioso di indossare questa maglia, è veramente un prestigio. Ogni minuto con questa maglia è veramente un piacere".

Ci siete per lo Scudetto?

"Abbiamo un giusto mix di esperienza e di ragazzi giovani. Dobbiamo continuare con questa mentalità in ogni partita, perché ogni partita è difficile. Parlare di titolo? È presto ora. Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così. La stagione è lunga".

Come ti stai riprendendo dall'infortunio?

"L'infortunio è stato uno shock. Avevo lottato tanto per venire qui, la trattativa è stata molto lunga, ma ora sto bene. Certo, non è stato facile, ma piano piano sto tornando al 100%. Vedere Modric è un onore per me".

Cosa hai sentito quando lo stadio ti ha applaudito?

"Quando ho vinto un duello, ho sentito lo stadio. Quando hai i tifosi dietro di te, c'è molto più fuoco dentro di me e cerco di dare ancora di più. Ci ho provato oggi, ma l'importante è aver vinto".