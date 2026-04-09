Milan, la maledizione del centravanti e il problema gol: ad Allegri serve un bomber

Il problema è sotto gli occhi di tutti e non può più essere rimandato: al Milan manca un attaccante di riferimento. I numeri parlano chiaro, con le punte rossonere a secco da oltre un mese, e confermano una lacuna strutturale che pesa nei momenti decisivi della stagione. Negli ultimi anni il club ha provato diverse soluzioni senza però trovare continuità. Da Bacca a Kalinic, passando per André Silva e Higuain fino ai più recenti Morata, Gimenez e Nkunku, tanti investimenti non hanno prodotto il centravanti su cui costruire un progetto solido. Le parentesi di Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud hanno garantito esperienza e rendimento immediato, ma non rappresentavano una soluzione a lungo termine.

Il risultato è evidente: nelle partite più complicate, quelle che spesso decidono una stagione, il Milan ha lasciato punti pesanti per strada, scivolando dietro squadre che invece possono contare su riferimenti offensivi più incisivi come Lautaro Martínez o altri top di ruolo. Per questo la prossima estate sarà decisiva. Il club dovrà individuare un profilo di alto livello, pronto a reggere il peso dell’attacco sia in un 4-3-3 sia in un 3-5-2. La richiesta di Massimiliano Allegri è chiara: serve un attaccante in grado di risolvere le partite e alzare la qualità complessiva della squadra.

Non basteranno più scommesse o operazioni a basso rischio. Per tornare davvero competitivo, il Milan dovrà puntare su un investimento importante, capace di colmare un vuoto che dura ormai da troppo tempo. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.