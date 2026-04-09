Cassano ancora contro Allegri: "Allenatore non allenatore, sta portando nel baratro il nostro calcio"

L'ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto come di consueto a Viva El Futbol, ha parlato della prestazione dei rossoneri contro il Napoli tornando ancora una volta a criticare mister Allegri. Queste le sue dichiarazioni:

"Allegri è il principale allenatore, non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, che è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché. Fino a che parlerò darò battaglia a queste persone, devono andare fuori dal c***o! II Milan è stato uno scempio contro il Napoli e lui dice 'mal che vada facciamo 0-0'. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio", le sue parole riportate dal portale MilanNews.