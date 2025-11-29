Milan, Leao: "Lavoro per fare il centravanti, sapevo che Tomori avrebbe crossato di prima"
Rafael Leao, numero 10 del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida con la Lazio decisa da un suo gol nel secondo tempo: "Lavoro per questo, per fare il centravanti. Fare gol è sempre bello, devo ringraziare la mia squadra che ha fatto un grande lavoro".
La rete è stata da vero attaccante...
"Sapevo che Tomori avrebbe crossato di prima, è stata una vittoria sofferta, ma molto importante per noi".
A quanti gol vuoi arrivare quest'anno?
"Ovviamente ho i miei obiettivi personali ma non sto qui a dirli, punto in alto ma prima viene la squadra. I gol arrivano dal lavoro collettivo".
