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L'AIA: "C'era rigore su Frattesi". Giuffredi parla del futuro di Esposito: le top news delle 18

L'AIA: "C'era rigore su Frattesi". Giuffredi parla del futuro di Esposito: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:00Serie A
Alessio Del Lungo

Novità per quanto riguarda il Bologna, che ha pubblicato questo report: "Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane. Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore".

Novità in casa Inter. Hakan Calhanoglu, come raccolto da TMW, si è allenato in gruppo, mentre Alessandro Bastoni ha fatto la prima parte con la squadra e dopo ha lavorato individualmente. Non si è ancora aggregato agli altri Lautaro Martinez, che però ha abbandonato la palestra per passare al terreno di gioco di Appiano Gentile. Terapie per Henrikh Mkhitaryan.

Khephren Thuram non si è allenato oggi con la Juventus, ma ha svolto un lavoro differenziato dopo essere uscito anzitempo contro l'Udinese per un problema alla caviglia sinistra. L'unico altro assente è stato Emil Holm, ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio.

Nella notte Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, è stato rapinato in zona Infernetto a casa sua. Il marocchino ha parlato con i giornalisti presenti, rassicurando tutti sulle sue condizioni: "Abbiamo vissuto momenti di paura, ma stiamo tutti bene. Ci siamo spaventati".

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open VAR su DAZN degli episodi accaduti in Inter-Atalanta, iniziando dal contatto tra Sulemana e Dumfries: Non c'è spinta, c'è una mano appena appoggiata che non fa pressione. Anche quel contatto basso viene valutato, ma guardando tutte le telecamere il fallo non c'è. Decisione corretta sul campo e analizzata bene al VAR, tutto regolare. Sul rigore invece Manganiello in campo dice lo tocca appena, la sala VAR avalla la sua scelta. In realtà Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone, subisce un calcio e questo è calcio rigore. Poteva essere visto in campo, la sala VAR sarebbe dovuta intervenire con on field review".

Dopo le anticipazioni di giornata, è arrivata la conferma da parte di Gabriele Gravina, presidente FIGC, che è intervenuto alla 15esima edizione del Premio Bearzot: "Valuteremo poi il futuro di Open VAR, apriremo una discussione con l’AIA per capire i pro e i contro. Siamo sempre disponibili al confronto, ma dobbiamo evitare qualsiasi strumentalizzazione. Quella che è una massima disponibilità viene utilizzata e strumentalizzata in termini negativi".

"Arsenal su Pio Esposito? Lui sta bene all’Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni". Parla così a Radio CRC l'agente Mario Giuffredi, che fa il punto sul futuro dell'attaccante nerazzurro che piace appunto anche all'estero: "Il ragazzo ora è innamorato dell’Inter. Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente".

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