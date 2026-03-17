Flop Robinio Vaz, nella migliore delle ipotesi acquistato nel momento sbagliato

Coi 22 milioni di euro spesi per prelevarlo dall'Olympique Marsiglia, l'attaccante classe 2007 Robinio Vaz è stato insieme a Giacomo Raspadori l'acquisto più costoso definito da un club di Serie A nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Proprio dopo aver perso l'attaccante della Nazionale che ha preferito Bergamo al club capitolino, la Roma ha virato in maniera decisa sul calciatore francese che un mese fa ha compiuto 19 anni. Ha sfruttato la differenza di vedute tra il calciatore e l'OM circa il rinnovo del contratto per inserirsi e chiudere l'operazione.

Dalla chiusura di quella operazione sono trascorsi circa due mesi ma oggi di Vaz ancora non c'è traccia. Domenica in quel di Como Gasperini senza altre alternative l'ha inserito poco dopo l'ora di gioco al posto di Malen con risultati inesistenti. Mai schierato dall'inizio da quando è sbarcato in Serie A, circa 150 minuti complessivi all'attivo, il classe 2007 è ancora in una fase di pieno ambientamento nel nostro campionato. Non solo: non è ancora ben chiaro quale sia il suo ruolo nel calcio di Gasperini. Già dal suo arrivo del resto il tecnico di Grugliasco si era espresso così: "Se l’obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo, facciamo giocare anche i sedicenni e i Primavera, non è un problema. L'importante è che sia chiaro L’arrivo di Vaz è nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo".

Vaz insomma nella migliore delle ipotesi è stato acquistato per la stagione che verrà, non è da escludere nemmeno che in estate venga mandato altrove in prestito per farsi le ossa. E' insomma un giovane tutto da sgrezzare, un calciatore acquistato a cifre importanti in un mercato in cui c'era bisogno di un'altra certezza in stile Malen per tenere il ritmo in una corsa Champions che per i giallorossi si sta complicando parecchio.

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