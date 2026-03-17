Cagliari in ritiro in vista della gara con il Napoli. Una proposta della squadra dopo il ko col Pisa

La proposta è partita dalla squadra dopo la sconfitta a Pisa

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - Cagliari in ritiro in vista della delicata partita di venerdì sera con il Napoli alla Unipol Domus. Dopo la sconfitta con il Pisa, la proposta è partita proprio dalla squadra. Ed è stata avallata da allenatore e società. L'obiettivo è quello di stare insieme e concentrarsi sulla gara casalinga contro i partenopei (venerdì alle 18.30). La clausura scatterà domani: allenamento al mattino, poi liberi. Ma si torna ad Assemini per la cena e si rimane al Centro sportivo sino al trasferimento alla Domus per la gara di venerdì.

In buona sostanza un ritiro anticipato di 24 ore rispetto a quanto accade di solito. Per quanto riguarda il resto, a parte Belotti, Felici e Idrissi tutti si stanno allenando ad Assemini. L'unico un po' indietro è Borrelli, ancora fermo al personalizzato: per l'attaccante se ne riparla dopo la sosta. Gli altri sono in gruppo, compresi Mina e Deiola. (ANSA).