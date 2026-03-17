Cosa fare con Rafael Leao? Fra rinnovo e clausola, la cessione in estate non è da escludere

La coda lunga della polemica uscita dal campo di Rafael Leao contro la Lazio, dopo una prestazione non propriamente entusiasmante, continua a far discutere in casa Milan. Nonostante il tentativo di minimizzare di Massimiliano Allegri nel post partita, la reazione del portoghese non è piaciuta dalle parti di Milanello. Anche se non sembrano esserci multe all'orizzonte.

Ragionamenti riguardanti il futuro però sì, quelli sono inevitabili. Non solo per l'accaduto dell'Olimpico. Nei mesi scorsi il club e il folto entourage del portoghese avevano abbozzato le prime discussioni sul prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2028. Prime chiacchiere, qualche faccia a faccia, poi nient'altro. E questo è lo stato attuale, ovvero di immobilismo.

La scadenza fra due stagioni e qualcosa lascia tranquilli i dirigenti di Casa Milan, con lo scenario che rende possibili un po' tutti i possibili sviluppi futuri. Su Leao, ricordiamo, è attaccata una clausola rescissoria da 170 milioni di euro. Cifra evidentemente fuori contesto. Col Milan che potrebbe ascoltare offerte a partire da 70 milioni di euro, 100 meno della clausola. Il Bayern potrebbe tornare a pensarci se dovesse cedere una delle sue stelle offensive. L'Arabia Saudita c'è sempre stata e ci sarà sempre. E chissà che anche dalla Premier League non possa arrivare qualcosa. Con questo non diciamo certo che il Milan cederà sicuramente Leao. Anche perché se in estate dovesse finalmente arrivare un centravanti di nome e di fatto ecco che il portoghese potrebbe tornare nelle sue mattonelle preferite, magari con un cambio modulo. Ma tutto è inevitabilmente legato al campo e alla graduatoria finale di questo campionato.