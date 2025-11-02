Milan, lo scambio tra Gimenez e Dovbyk non è tramontato. E Tare osserva anche in Francia
Nonostante una ritrovata titolarità nel Milan, complice anche l’assenza di Christian Pulisic, non sta vivendo un momento semplice Santiago Gimenez, ancora a secco di gol in campionato super titolare in otto delle ultime nove gare. Il Bebote cerca una scintilla che possa riscattarlo, ma non questa sera perché nell’ultima partita contro l’Atalanta ha accusato un problema alla caviglia che lo terrà fuori dal match con la Roma.
Niente confronto a distanza, dunque, con quell’Artem Dovbyk con cui questa estate si sarebbe potuto scambiare: il messicano da Gasperini, l’ucraino alla corte di Allegri.
La trattativa era naufragata perché i giallorossi volevano una clausola di riscatto per l'ex Feyenoord ma adesso i due club, scrive La Repubblica, sono tornati a parlarsi in vista del mercato invernale. L’alternativa di Igli Tare porta in Francia, dove piace non poco il giovane Kaider Meité del Rennes
