Milan, Pavlovic: "Vogliamo vincere e continuare così. Allegri? Con lui, più fiducia"
Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Cosa vorrebbe dire battere anche la Juve, dopo il Napoli?
"Vogliamo vincere e continuare così, con delle vittorie".
Allegri ti ha dato più ordine?
"Giochiamo con più fiducia, il mister è così".
