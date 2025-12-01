Napoli, serve un centrocampista con urgenza: Mainoo il prescelto, ma ci sono due alternative

Il Napoli si gode il nuovo primato in classifica, insieme al Milan, e pensa già al mercato di gennaio. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale i tanti infortuni a centrocampo (Billy Gilmour per ultimo) spingono Manna e Conte a guardarsi intorno per portare almeno un altro giocatore alla corte partenopea.

Mainoo è il prescelto

Il profilo preferito è sempre lo stesso, ormai da mesi: si tratta di Kobbie Mainoo, talento in uscita dal Manchester United che con mister Ruben Amorim ha trovato finora poco spazio, ma che i Red Devils non sembrano intenzionati a cedere a titolo definitivo. Il club partenopeo - prosegue il quotidiano - non direbbe no al prestito (anzi, oggi questa soluzione appare anche migliore per un Napoli che non vuole impegnarsi con l'acquisto obbligatorio di altri cartellini nel mercato di riparazione) e ha già avviato da tempo i contatti con l'entourage del giocatore. Conte ha fretta, nessuna operazione dovrà andare per le lunghe.

Le alternative

Le alternative, seppur in coda, non mancano: da Soungoutou Magassa del West Ham a Johan Manzambi del Friburgo, che però difficilmente andrebbe via in prestito, senza dimenticare le suggestioni Leon Goretzka del Bayern Monaco ed Ederson dell'Atalanta. Due nomi blasonati, che al momento non hanno però basi solide.