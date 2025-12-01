Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo"

Marco Materazzi, grande ex difensore dell'Inter e dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset direttamente dalle finali dell'EA7 World Legends Padel Tour, parlando così di Cristian Chivu: "Se la sta cavando benissimo. Avremo la Supercoppa Italiana, speriamo di portare a casa un trofeo perché è già troppo tempo che non ne alziamo uno".

Qual è l'obiettivo stagionale dei nerazzurri?

"Quando hai una squadra come l'Inter è giusto puntare sempre al massimo, cercare di dare il massimo come stanno facendo e cercare di alzare trofei perché si corre per quello, ma purtroppo vince sempre e solo una squadra. Mi auguro che a fine anno si possa dire che è stato fatto un grande lavoro, ma si devono alzare trofei perché l'Inter è giusto che li alzi".

Da ex difensore, com'è Akanji?

"È fortissimo. Mi sono permesso di dire che è stato il nostro acquisto più importante, anche se qualcuno ha avuto da ridire. Sta facendo grandi cose, ha personalità, ha età e maturità giusta per fare la differenza, ma mi dispiace per Pavard, che è un grande difensore".