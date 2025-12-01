Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Candela assolve la Roma: "Il ko ci sta. Ma a gennaio dobbiamo fare qualcosa sul mercato"

Candela assolve la Roma: "Il ko ci sta. Ma a gennaio dobbiamo fare qualcosa sul mercato"
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:00Serie A
Alessio Del Lungo

Vincent Candela, presente alle finali dell'EA7 World Legends Padel Tour, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'1-0 subito dalla sua Roma con il Napoli: "È una sconfitta contro la squadra che sulla carta è la più forte in A insieme all'Inter. Fino ad adesso ci sono stati un po' di ko, ma siamo lì a lottare e va benissimo il lavoro che stanno facendo il mister, la società e i giocatori. Due o tre giocatori a gennaio farebbero bene, più siamo e meglio è, ma non è drammatico se si perde contro squadre più forti".

Manca un attaccante?
"Beh, lo dicono anche i numeri. Purtroppo c'è una mancanza di centravanti, Dovbyk e Ferguson hanno fatto pochi gol, ma stiamo facendo già un ottimo lavoro. Sarebbe stato meraviglioso vincere, ma va bene così. Sul mercato dobbiamo fare qualcosa sicuramente".

Cosa sta succedendo a Cristante?
"Dopo 5-6 anni ci può stare una brutta partita. L'ho difeso quando nessuno lo vedeva, ma è fantastico, può giocare ovunque, è sempre a disposizione della squadra. Non è la sua più grande prestazione, ma ci sta. Tutta la vita con lui".

Il Napoli è la favorita per lo Scudetto?
"Anche il grande Antonio ha i suoi difetti e ha subito qualche sconfitta, il successo di ieri gli dà fiducia, ma non ci sono dubbi che siano dei pretendenti per il titolo".

