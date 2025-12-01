Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento unico"

Il giornalista Paolo Condò nel suo consueto approfondimento sul Corriere della Sera ha analizzato la situazione della Serie A e in particolare quella del Napoli: "La terza prova è definitiva. [...] il Napoli vince anche in casa della Roma, [...] e cesella il tutto con un abito tattico di rara efficacia. È una squadra totalmente nuova, quella riemersa dalle macerie di Eindhoven e Bologna, dalla perdita di De Bruyne e Anguissa e dall’insolita — ma quanto proficua — pausa di riflessione di Conte".

Condò sottolinea anche l'importanza del successo dell'Inter: "L’altro vincitore di giornata è Cristian Chivu, perché il momento dell’Inter s’era fatto delicato dopo i k.o. del derby e di Madrid, il Pisa in casa non subiva gol dal 14 settembre, e il nuvolone che spesso grava su Lautaro stava assumendo tonalità da Stranger Things. In queste condizioni Chivu l’ha vinta soffrendo e intuendo che una nuova sostituzione del capitano avrebbe scavato un rischioso fossato".

Infine la sorprendente ascesa del Como: "Un esperimento unico: una squadra 'spagnola' — per cultura e anche uomini — nel campionato italiano. Tecnica, palleggio e giovinezza all’assalto di gerarchie traballanti, ridiscusse ogni settimana. Ci fosse anche una squadra 'inglese', nel senso di ritmo, coraggio e forza fisica, sarebbe una serie A di insospettabile spessore".