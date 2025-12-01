Spezia, Bandinelli: "Qualcosa doveva scattare ma non era scontato che succedesse"

Quella di ieri nel derby contro la Sampdoria potrebbe rivelarsi una vittoria fondamentale nella corsa salvezza dello Spezia. Sul match si è espresso nel dopopartita il centrocampista degli Aquilotti, Filippo Bandinelli:

“E’ stata difficile perché ovviamente sono gare che pesano - si legge su CittadellaSpezia -. Avevamo bisogno di questo risultato, siamo molto contenti perché sicuramente ci permette di caricarci. Anche la settimana sarà ancora più motivante per riuscire ad affrontare l’Entella nel migliore dei modi. Dobbiamo pensare che quello di oggi è un punto di partenza: ho visto uno spirito importante, anche da parte di chi è entrato. Stasera abbiamo lottato su tutti i palloni, sicuramente non è un momento semplice perché la palla inizia un po’ a pesare. Quando ti giochi gare così importanti non puoi sbagliare l’atteggiamento. Lavoriamo bene in settimana ma se vinci cresce l’autostima in noi e in tutto il mondo Spezia. Spero sia un punto di partenza, lo dobbiamo alla nostra gente che oggi è stata dalla nostra parte.

Non ci aspettavamo questo inizio di campionato. Oggi ci troviamo in questa situazione e ne possiamo uscire solo così, con concentrazione e determinazione. Sono molto contento della vittoria. Cosa è successo dopo Mantova? Di parole ne abbiamo fatte tante a inizio anno. È stato bravo il mister a trovare lui le parole giuste per prepararla. La sua esperienza ci ha permesso di entrare in campo con coraggio, è fondamentale. Le parole Vignali? Luca per me è un fratello, so quanto ci tiene a questa maglia ed è normale che anche lui non vorrebbe vivere una situazione del genere. È stata una settimana dura per tutti, qualcosa doveva scattare ma non è scontato che succeda. Anche se siamo a novembre è un dentro/fuori mentale. Però oggi ce l’abbiamo fatta, è stata una bella vittoria anche se non abbiamo fatto niente.

Verde? Dani è un ragazzo esperto, ci può dare una grande mano ora che è tornato in gruppo. Gli abbiamo subito lasciato la punizione per farlo sentire a suo agio. Il gol mancato? La devo rivedere, sono arrivato là davanti, ho visto Vanja solo e pensavo di fagli far gol a porta vuota evidentemente l’ho letta male. Ci tenevo a ringraziare tutto lo staff che mi ha seguito a partire da Contigliani e Terenzoni”.