Milan, pronto il rinnovo per Saelemaekers: non si esclude il rinnovo con ritocco dell'ingaggio

Alexis Saelemaekers da esubero a indispensabile: secondo quanto rivela Tuttosport, in casa Milan c'è piena consapevolezza di quella che è l'importanza del belga, al punto che i dirigenti rossoneri hanno già avviato i dialoghi con l’agente Gordon Stipic per discutere del rinnovo del contratto fino al 2029 (ma non si esclude un’estensione del legame fino al 2030) con annesso ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2 a 3 milioni a stagione.

Prolungamento meritato alla luce dell’elevato rendimento avuto nell’ultimo biennio lontano da Milanello. Con Thiago Motta il belga trova finalmente quella fiducia che, evidentemente, faticava a sentire a Milano e dà un contributo prezioso alla storica qualificazione in Champions League degli emiliani segnando 4 gol e fornendo 3 assist. Al termine dell'anno con i felsinei, ecco un nuovo prestito, stavolta alla Roma.

Dopo l’annata super con la Roma (7 reti e 5 passaggi vincenti) il Milan respinge il tentativo di Claudio Ranieri di trattenerlo nella Capitale e riporta il belga all’ovile. Con Allegri che mette, immediatamente, il veto alla possibile cessione anche dinanzi a proposte da 25 milioni di euro (Nottingham Forest e Newcastle). Murati i club di Premier League, si palesa la Juve nell’ambito dei discorsi per Vlahovic, ed arriva un altro no.